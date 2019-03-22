Как правильно хранить зимнюю одежду и обувь – советы экспертов

Любые пятна и загрязнения будет крайне сложно отстирать спустя несколько месяцев, поэтому лучше заранее вычистить всю теплую одежду и обувь.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Эксперты Роскачества представили рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды и обуви в весенне-летний период, сообщает РИА Новости.

Для начала вещи необходимо выстирать и высушить. Одежду можно сдать в химчистку или постирать самостоятельно: свитера, шарфы и вязаные шапки — в режиме деликатной стирки, в холодной воде, пуховики — со специальными мячиками (подойдут и теннисные).

Важно при этом использовать специализированные моющие средства для шерсти и пуха.

"Куртки на пуху нужно сушить, время от времени взбивая наполнитель, вязаные изделия — на горизонтальной поверхности, расправив их на полотенце", — уточняют специалисты.

Если заметных загрязнений на дубленке или шубе нет — лучше всего просто пропылесосить их.

"Солнечный свет гибелен для яиц моли, так что желательно хорошо просушить и проветрить одежду из меха и шерсти", — советуют эксперты.

Глажку вещей со складкам лучше не откладывать на потом, проще сделать это после стирки, а не спустя несколько месяцев.

© AP Photo / Eric Risberg У меха нет будущего: его продажу запретят в Лос-Анджелесе с 2021 года

Дубленку после просушивания нужно обработать специальным влагоотталкивающим составом — он найдется в обувном отделе.

Чтобы предотвратить развитие моли, можно использовать специальные саше или сделать их самостоятельно — из льняной ткани или марли и высушенных корок цитрусовых, веточек лаванды, полыни, ромашки, мяты или розмарина. Эксперты Роскачества рекомендуют оставить пальто, дубленки и плащи на плечиках в шкафу, защитив их от пыли специальными тканевыми мешками. Вещи лучше развесить на расстоянии хотя бы в пару сантиметров — чтобы не помялись.

Пуховик на лето можно сложить и тоже убрать в чехол. Чтобы он не уменьшился в объеме, рекомендуется иногда доставать изделие и хорошо встряхивать его.

Шубу лучше всего сдать в специализированное хранилище, а если такой возможности нет — разместить ее в шкафу в тканевом чехле и выносить на балкон для проветривания.

Обувь же рекомендуется хранить, поставив подошвами на ровную поверхность, а мешочки с содой внутри помогут оставить ее сухой.