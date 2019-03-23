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Железнодорожные пути

В Ленобласти наградят машиниста, который спас привязанного к рельсам пса

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Мужчина вовремя заметил собаку и успел остановить электропоезд.

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Руководство Октябрьской железной дороги наградит машиниста, который успел остановить электропоезд и тем самым спас собаку, привязанную к рельсам. Об этом сообщают vesti.ru.

Инцидент произошел в минувший четверг в Гатчинском районе Ленинградской области. Недалеко от станции Антропшино к рельсам оказался привязан пес. Машинист вовремя заметил животное, которое не реагировало на сигналы, и применил экстренное торможение. В результате собака была спасена.

Собака, привязанная к рельсам у станции Антропшино в Гатчинском районе
© Фото : сообщество Овчарка Лакки сбитая поездом. СПБ Гатчинский район
Собака, привязанная к рельсам у станции Антропшино в Гатчинском районе

Как рассказала РИА Новости зоозащитница Вероника Вершинина, животное находилось в стрессовом состоянии и машинисту пришлось оттаскивать его волоком.

Теги:
собака, Поезд, Ленинградская область, Россия



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