В Ленобласти наградят машиниста, который спас привязанного к рельсам пса

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Руководство Октябрьской железной дороги наградит машиниста, который успел остановить электропоезд и тем самым спас собаку, привязанную к рельсам. Об этом сообщают vesti.ru.

Инцидент произошел в минувший четверг в Гатчинском районе Ленинградской области. Недалеко от станции Антропшино к рельсам оказался привязан пес. Машинист вовремя заметил животное, которое не реагировало на сигналы, и применил экстренное торможение. В результате собака была спасена.

© Фото : сообщество Овчарка Лакки сбитая поездом. СПБ Гатчинский район Собака, привязанная к рельсам у станции Антропшино в Гатчинском районе

Как рассказала РИА Новости зоозащитница Вероника Вершинина, животное находилось в стрессовом состоянии и машинисту пришлось оттаскивать его волоком.