Вузы Узбекистана хотят войти в международный рейтинг QS

В настоящее время в Узбекистане действует 58 вузов.

ТАШКЕНТ, 25 мар – Sputnik. Вузы Узбекистана намерены участвовать в ежегодном предметном рейтинге британского исследовательского центра QS Quacquarelli Symonds, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования республики.

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Министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Ином Маджидов и региональный директор QS Зоя Зайцева в рамках программы "Наука 2020" подписали стратегическое соглашение о поддержке университетов при вхождении в глобальный рейтинг QS.

"В рамках данного соглашения QS окажет узбекской стороне содействие в разъяснении методологии рейтинга, а также на основе предоставленных данных рассмотрит результаты университетов Узбекистана на глобальном, региональном и предметном уровнях", - уточнил представитель Минвуза.

По данным Минвуза Узбекистана, сегодня в республике действует 58 вузов (две академии, 20 университетов, 36 институтов), 14 их филиалов, а также семь филиалов ведущих зарубежных вузов, где обучаются порядка 260 тысяч человек.

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QS Quacquarelli Symonds составляют рейтинг университетов с 2004 года, в этом же году был опубликован первый рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings. С тех пор рейтинги QS стали самым популярным в мире источником сравнительных данных об эффективности университетов.

В настоящее время среди вузов стран СНГ в топ-100 рейтинга QS Quacquarelli Symonds входит МГУ имени Ломоносова, он занимает 94-ю строчку.