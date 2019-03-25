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В Узбекистане учредили нагрудный знак "Отличник правовой пропаганды"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Награду смогут получить работники государственных органов.

ТАШКЕНТ, 25 мар – Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило нагрудный знак "Отличник правовой пропаганды", передает пресс-служба Минюста республики.

"В соответствии с положением, нагрудный знак вручается за заслуги в повышении правовой грамотности населения работникам государственных органов", - говорится в сообщении.

Госструктуры с предложениями о награждении своих сотрудников должны обратиться в органы юстиции до 1 октября каждого года. В Министерстве юстиции изучат документацию кандидатов и до 20 ноября примут решение о награждении самых достойных кандидатов.

Нагрудный знак Отличник правовой пропаганды
Министерство юстиции Узбекистана
Нагрудный знак "Отличник правовой пропаганды"
Нагрудный знак вручается министром юстиции в торжественной обстановке накануне Дня Конституции. Также отличники правовой пропаганды получат единовременную премию в размере четырех минимальных размеров заработной платы.

Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, Узбекистан



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