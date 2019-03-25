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Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари

Пассажиры UzAirways смогут улететь из Душанбе в Стамбул и Нью-Йорк

Узбекистон хаво йуллари
Общество
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Стыковки на линии Ташкент – Душанбе – Ташкент станут доступны с 1 апреля.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" расширила сеть стыковочных маршрутов через Душанбе, сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании.

Стыковки на линии Ташкент – Душанбе – Ташкент станут доступны уже с 1 апреля этого года по первым дням недели. 

В Душанбе можно будет улететь из Ростова-на-Дону, Красноярска, Новосибирска, Тюмени, Минска, Алматы, Нур-Султана, Тель-Авива, Франкфурта, Риги и Стамбула. Из Душанбе — в Стамбул, Нью-Йорк, Сочи, Нур-Султан, Алматы и Ургенч.

График выполнения рейсов (по местному времени):

Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
Узбекистон хаво йуллари
Интернет в самолетах будет платный – UzAirways объявила цены
HY717  

Ташкент (23:00) – Душанбе (00:05)

HY 718 

Душанбе (01:30) – Ташкент (02:30)

Рейсы выполняются на авиалайнерах Airbus A320.

Авиасообщение между столицами республик, прерванное в 1992 году, возобновилось в апреле 2017-го — после 25-летнего перерыва. Самолеты между городами перестали летать из-за начавшейся в Таджикистане гражданской войны. До 1991 года страны связывали до десяти авиарейсов в день.

Теги:
Авиасообщение, Самолет, рейс, Узбекистон хаво йуллари



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