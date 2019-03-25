Пассажиры UzAirways смогут улететь из Душанбе в Стамбул и Нью-Йорк

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" расширила сеть стыковочных маршрутов через Душанбе, сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании.

Стыковки на линии Ташкент – Душанбе – Ташкент станут доступны уже с 1 апреля этого года по первым дням недели.

В Душанбе можно будет улететь из Ростова-на-Дону, Красноярска, Новосибирска, Тюмени, Минска, Алматы, Нур-Султана, Тель-Авива, Франкфурта, Риги и Стамбула. Из Душанбе — в Стамбул, Нью-Йорк, Сочи, Нур-Султан, Алматы и Ургенч.

График выполнения рейсов (по местному времени):

Узбекистон хаво йуллари Интернет в самолетах будет платный – UzAirways объявила цены

HY717

Ташкент (23:00) – Душанбе (00:05)

HY 718

Душанбе (01:30) – Ташкент (02:30)



Рейсы выполняются на авиалайнерах Airbus A320.

Авиасообщение между столицами республик, прерванное в 1992 году, возобновилось в апреле 2017-го — после 25-летнего перерыва. Самолеты между городами перестали летать из-за начавшейся в Таджикистане гражданской войны. До 1991 года страны связывали до десяти авиарейсов в день.