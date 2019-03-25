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Шоппинг-молл

Ташкент ждет открытия нового ТРЦ c летней террасой и катком

© AFP 2018 / MLADEN ANTONOV
Общество
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Главная особенность молла — это летняя веранда, выход на которую будут иметь все точки на фудкорте, круглогодичный ледовый каток и шесть залов кинотеатра.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В Ташкенте полным ходом идет строительство ТРЦ Riviera, который будет располагаться в Алмазарском районе на пересечении проспекта Нурафшон и Себзар, сообщает Афиша.уз.

"Для меня, как для француза, Ривьера ассоциируется с отличным шопингом и расслабленным отдыхом под мягким морским бризом. Я уже успел хорошо изучить узбекистанцев и знаю, что вы тоже очень любите проводить летом время на свежем воздухе. Поэтому новый комплекс Riviera будет именно таким, с просторной летней террасой и лучшими магазинами", — рассказал Марио Бортилла, автор проекта ТРЦ Riviera.

По его словам, главная особенность молла — это летняя веранда, выход на которую будут иметь все точки на фудкорте, круглогодичный ледовый каток и шесть залов кинотеатра.

Теги:
торговый центр, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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