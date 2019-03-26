Наиболее опасные районы Узбекистана назвали в МЧС

Центр гидрометеорологической службы при МЧС Узбекистана провел обследование территорий, где могут наблюдаться опасные гидрометеорологические и геологические явления.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Узбекистане определили регионы, наиболее подверженные сходу селей, сообщает УзА.

В настоящее время селеопасными зонами являются практически все горные и предгорные территории республики. Однако больше всего этому явлению подвержена Ферганская долина.

Также среди всех областей страны наиболее селеопасными были признаны Наманганская и Ферганская области, за ними следуют Сурхандарьинская, Ташкентская, Самаркандская и Кашкадарьинская области.

МЧС постоянно проводит работы по строительству противоселевых гидротехнических сооружений, селерегуляторов, селеделителей, селедержателей и селехранилищ, указывается в сообщении. Это делается для того, чтобы снизить пагубные последствия схода селевых потоков.

Кроме того, идет обработка почвы поперек склонов, террасируются горные склоны. Не менее важным фактором, способным спровоцировать движение селевых масс в опасных районах, служит состояние почвы. Для того чтобы улучшить состояние почвы и предотвратить ее эрозию в предгорных районах, на склонах гор и в пределах русел рек производится насаждение новых и оздоровление существующих лесных насаждений.

МЧС напоминает, что наибольшее количество осадков в горных районах страны выпадает в апреле, мае и июне, что делает эти месяцы наиболее селеопасными. Именно в этот промежуток времени служба слежения и оповещения о селевой угрозе работает в особом режиме.

Сель – это стремительный поток с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек и вызываемый, как правило, ливневыми осадками или бурным таянием снегов. Это явление способно нанести значительный урон жилым домам и объектам инфраструктуры, нести угрозу человеческой жизни.