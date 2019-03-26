Спасатели предупредили об опасности схода лавин в горах Узбекистана

Лавинная опасность сохранится в течение недели. Узбекистанцев и гостей республики просят соблюдать осторожность.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Лавинная опасность прогнозируется в горных районах Узбекистана в течение всей недели.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

"C 25 марта до 29 марта 2019 года по горным районам Узбекистана объявлена лавинная опасность", - указывает ведомство.

© Sputnik / Анатолий Устиненко Наиболее опасные районы Узбекистана назвали в МЧС

МЧС просит отдыхающих в горах в это время соблюдать меры предосторожности и не заходить в запретные зоны.

В настоящее время в горных и предгорных районах республики выставлены более 60 наблюдательных постов в опасных зонах, чтобы уточнить объемы накопления снега, лавинных и селевых проявлений.

Ранее министерство обнародовало данные о наиболее опасных районах Узбекистана из-за схода селей.

Так, больше всего этому явлению подвержена Ферганская долина, а также Наманганская и Ферганская области, Сурхандарьинская, Ташкентская, Самаркандская и Кашкадарьинская области.