В Узбекистане частным лицам разрешат оказывать услуги такси

Нововведение призвано вывести из теневого сектора экономики лиц, занимающихся частным извозом без разрешительных документов.

ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. В Узбекистане с 1 июля 2019 года физическим лицам могут разрешить оказывать услуги такси. Об этом сообщается в проекте постановления президента, опубликованном на портале СОВАЗ.

Согласно тексту документа, физлица смогут оформить ИП и перевозить людей в автомобилях вместимостью не более четырех пассажиров. Важное условие работы – заключить договоров с операторами через электронную платформу.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров В "Яндекс.Такси" теперь можно будет отследить снижение цен

Также необходимо будет заплатить госпошлину за выдачу лицензии. Она равна полуторакратному размеру ставок, установленных для легковых авто юридических лиц.

Кроме того, на машине должны быть специальные наклейки: на дверях, капоте и на поверхности багажного отсека.

Таких таксистов обяжут пользоваться приложениями, которые учитывают заказы, иметь в салоне терминал оплаты, счетчик-таксометр и средства радиосвязи.

Еще водители должны будут иметь при себе прайс, где будет указана стоимость проезда.

К тому же, в обязательном порядке перед рейсом таксисты будут проходить медицинский и технический осмотры в специализированных пунктах.