Смех и блюда: в Бухаре пройдет грандиозный юмористический фестиваль

Фестиваль "Насреддин Афанди" пройдет в Бухаре в первый день апреля. Параллельно желающие смогут посетить фестиваль "Восточные блюда" и отведать узбекские сладости.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Во время празднования Всемирного дня смеха, 1 апреля, в исторической части Бухары стартует фестиваль "Насреддин Афанди".

Как сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по развитию туризма, праздник будет наполнен шутками, весельем и красочной атмосферой легенд, связанных со знаменитым героем коротких юмористических и сатирических миниатюр и анекдотов, а иногда и бытовых сказок - Ходжи Насреддина.

В это же время будет организован и фестиваль "Восточные блюда", где все желающие смогут отведать угощения и сладости национальной кухни Узбекистана.

Мероприятия будут проходить в течение двух дней.