Остановку в неположенных местах в Ташкенте будут фиксировать автоматически

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Комплекс AutoCon-SC/M, которым оснащены автомобили УБДД ГУВД Ташкента, теперь способен автоматически фиксировать нарушения правил остановки, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы Узбекистана.

Видеокамера, закрепленная за лобовым стеклом, распознает государственные номерные знаки 58 стран и автоматически фиксирует парковку в зоне действия знака "Остановка запрещена". Фиксировать нарушение будут во время передвижения спецавтомобиля по городу. Патрульный автомобиль будет проезжать участок дважды с разницей в 5-10 минут. Первый раз номера фиксируются и получают статус кандидата в нарушители. На второй раз из базы данных удаляются те, кто не попал в число нарушителей.

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Система сравнивает и анализируется данные, полученные во время обоих поездок. Если автомобиль, например, просто пропускал пешехода, он удаляется из системы и нарушителем не считается. Если автомобиль остановился в связи с поломкой, то по закону он должен выставить знак аварийной остановки. Система считает знак и не отправит автомобиль в базу нарушителей.

Данные о нарушителе в режиме онлайн поступают в компьютерную систему управления безопасностью дорожного движения (КСУБДД). Узнать о нарушении водители смогут можно будет из письма, отправленного по адресу прописки, либо отправив SMS-запрос на номер 8860 в формате Государственный номерной знак автомобиля пробел серия + номер техпаспорта. Сервис платный и доступен только для абонентов UMS, Ucell, Uzmobile и Beeline.

Тестирование обновления началось с 25 марта.

Когда работу системы по определению нарушения правил остановки отладят, она начнет фиксировать парковку в зоне действия знака "Стоянка запрещена". В таких случаях патрульный автомобиль будет проезжать участок десять минут спустя. Если номер автомобиля, стоящего под знаком будет считан повторно, система зафиксирует нарушение правил остановки и стоянки.

Напомним, остановка автомобиля под знаком "Остановка запрещена" чревата штрафом в размере 3 МРЗП (608 190 сумов).