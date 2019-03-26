Дожди с грозами снова накроют Узбекистан

Сухая погода в Узбекистане установится лишь в самом конце марта.

ТАШКЕНТ, 26 мар- Sputnik. Грозы и дожди пройдут в ближайшие сутки по всему Узбекистану, сообщает "Узгидромет".

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области, а также регионы Ферганской долины окажутся в зоне осадков до 29 марта включительно, а в пятницу местами возможен сильный дождь. Сухая погода в этих областях установится лишь 30-31 марта.

В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях дожди и грозы ожидаются лишь 26 и 27 марта. Температура на севере страны ночью +5…+10 градусов, днем — +10…+15 градусов, на западе республики ночью — +10…+15, днем — +15…+20 градусов.

В центральных, южных и восточных регионах страны 28-29 марта местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью +9…+14, днем — +15…+20 градусов.