Опасных преступников из Узбекистана задержали в России

Сотрудники ГУВД Ташкента, благодаря взаимодействию с коллегами из России установили местонахождение преступников, которые скрывались за пределами республики.

ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. С начала текущего года из России в ГУВД Ташкента этапировано девять человек, которые скрывались от суда, передает пресс-служба ГУВД.

В сообщении отмечается, что 17 марта в Москве по запросу ГУВД Ташкента были задержаны трое разыскиваемых преступников, среди них: 27-летний Андрей Ш., который обвиняется по статьям "Мошенничество" и "Кража", 27-летний уроженец Наманганской области Абдумуталибхон Х., которого также разыскивали за мошенничество, и 32-летний Григорий С., обвиняемый в незаконном изготовлении, приобретении, хранении наркотических средств с целью их сбыта.

Кроме того, 24 марта в Новосибирске полиция арестовала еще одного узбекского мошенника 39-летнего Лутфуллу Р.

Всех задержанных вернули в Узбекистан для дальнейшего судопроизводства.