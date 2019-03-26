Сказки от министра: Шерзод Шерматов подарил книги родной школе

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов подарил книги общеобразовательной школе №22, которая находится в Алмазарском районе столицы.
Шерматов передал своей школе произведения детской литературы, сказки, книги узбекских и мировых авторов.
На своей странице в соцсети Facebook министр сообщил, что ведомство планирует составить список из ста книг, рекомендованных для прочтения каждому школьнику.
"Давайте мы, руководители, начиная с премьер-министра, главы районов, депутаты, сами проявим инициативу и подарим по 10-20 книг в школы, где учились, в районные библиотеки. Не надо ждать, когда это сделает кто-то. Не все, к сожалению, читают книги, но большей части молодежи они очень нужны", — сказал глава государства.
Кроме того, по поручению главы государства в каждом городе будут открыты образцовые книжные магазины.