Wi-Fi, чистота и карта города: в Ташкенте появились новые туалеты

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. В Ташкенте открылись два автоматизированных общественных туалета европейского качества, сообщила пресс-служба хокимията столицы Узбекистана.
Снаружи по периметру новых туалетов в Яккасарайском и Шайхантаурском районах Ташкента разместили карту города с достопримечательностями, схему метро, адреса гипермаркетов и торговых центров, а также полный перечень телефонных номеров экстренных служб. Точки также оснащены бесплатным Wi-Fi.
Сейчас бесплатно услугами новых туалетов могут воспользоваться сотрудники службы по благоустройству города и люди с ограниченными возможностями.
До конца года в Ташкенте построят и сдадут в эксплуатацию 61 санитарно-гигиенический узел в соответствии с европейским стандартом качества.