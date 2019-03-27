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Биотуалет в Ташкенте

Wi-Fi, чистота и карта города: в Ташкенте появились новые туалеты

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
Общество
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27 0 0

Новые биотуалеты не требуют подвода канализации и системы водоснабжения, кроме того, они оснащены бесплатным Wi-Fi.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. В Ташкенте открылись два автоматизированных общественных туалета европейского качества, сообщила пресс-служба хокимията столицы Узбекистана.

Снаружи по периметру новых туалетов в Яккасарайском и Шайхантаурском районах Ташкента разместили карту города с достопримечательностями, схему метро, адреса гипермаркетов и торговых центров, а также полный перечень телефонных номеров экстренных служб. Точки также оснащены бесплатным Wi-Fi.

Биотуалет в Ташкенте
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
Биотуалет в Ташкенте

Мобильные туалеты в Царицыно
© Sputnik / Павел Быков
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Новые биотуалеты не требуют подвода канализации и системы водоснабжения и работают в закрытом цикле. Переработка нечистот происходит внутри конструкции самой кабины. Отдельное внимание уделяют созданию комфортных условий для матери и ребенка, а также для людей с ограниченными возможностями.

Сейчас бесплатно услугами новых туалетов могут воспользоваться сотрудники службы по благоустройству города и люди с ограниченными возможностями.

До конца года в Ташкенте построят и сдадут в эксплуатацию 61 санитарно-гигиенический узел в соответствии с европейским стандартом качества.




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