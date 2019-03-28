Не запугивайте: Нарбаева — о предложении запретить родителям уезжать за рубеж

Участницы саммита девочек "Кизларжон" в Самарканде предложили принять закон, ограничивающий родителям несовершеннолетних выезд на длительный срок за рубеж с целью работы.

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. Важно иметь смелость выражать свои взгляды, даже если они противоречивые, заметила глава Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева в ответ на предложение одной из участниц саммита девочек "Кизларжон" законодательно ограничить выезд за границу с целью заработка для родителей, имеющих несовершеннолетних детей.

Саммит впервые прошел в Самарканде. Девочки посетили тренинги по психологии, мастер-классы, ярмарки ремесленниц, прошли однодневную стажировку в качестве председателей районного (городского) Комитета женщин и свободных слушателей в вузах Самарканда.

Участницы направили депутатам предложение о принятии закона, ограничивающего родителям несовершеннолетних выезд на длительный срок за рубеж с целью работы.

"Считаю, это хорошо, что школьницы свободно выражают свои мысли. Девочки учатся свободно выражать свои взгляды, пусть пока и противоречивые. Мы не должны своим негативным отношением к высказываемым предложениям со стороны детей заставлять их бояться свободно излагать свое мнение", - цитирует Нарбаеву пресс-служба Комитета женщин.

Sputnik / Жоомарт Ураимов Узбекским родителям предложили ограничить выезд за рубеж с целью работы

Во время саммита специалисты подробно разъяснили девочкам, что закон в первую очередь не должен противоречить интересам личности. А нормативные документы, запрещающие выезд за границу, приводят к ограничению свобод граждан.

Главная цель саммита "Кизларжон" - развитие знаний и навыков девочек, повышение их общественно-политической активности. Организаторы мероприятия — Министерство народного образования Узбекистана, Комитет женщин, Министерство высшего и среднего специального образования, Центральный совет Союза молодежи и хокимият Самаркандской области.