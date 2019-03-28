Обстановка сложная: совет погранвойск СНГ опасается скопления боевиков

ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. Пограничные ведомства стран СНГ фиксируют концентрацию до 10 тысяч боевиков международных террористических организаций на границах стран Центральной Азии с Афганистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Координационной службы Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) СНГ генерала-полковника Александра Манилова.

В Ташкенте проходит 81-е заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ. В нем участвуют представители восьми пограничных ведомств стран Содружества, не приехали участники из Туркменистана, Молдовы и Украины.

"По имеющейся информации, более 10 тысяч боевиков сосредоточены в приграничных районах Афганистана на границе со странами СНГ", - сказал Манилов в рамках заседания.

Он напомнил, что в конце февраля в Душанбе прошло специальное региональное совещание руководителей пограничных ведомств стран Центральной Азии, где были выработаны дополнительные меры в связи с ситуацией на границе с Афганистаном.

"Обстановка очень сложная. Она сложная на таджикско-афганском участке, на узбекском направлении, и вызывает у нас обеспокоенность на туркменском направлении", - добавил Манилов.

AP Photo / Dimitri Messinis ФСБ: на границе Афганистана участились вооруженные инциденты

Манилов также добавил, что пограничная служба Узбекистана активизирует свое участие в совете.

"Сегодня мы отмечаем со стороны пограничного ведомства Узбекистана самое активное участие во всех мероприятиях в рамках совета", - сказал Манилов в рамках заседания.

Он отметил, что в Ташкенте в 1992 году прошло первое заседание совета и спустя 27 лет пограничники Содружества вновь встретились в столице Узбекистана.

"Это тоже знаковое событие. Это говорит о том, что у нас появляются новые возможности в Центрально-Азиатском регионе, а также на всем пространстве внешних границ СНГ", - сказал председатель СКПВ.

В СНГ входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе СНГ, представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто в августе 2018 года.