17:13 28 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск
Люди спускаются в метрополитен в Ташкенте

В ташкентском метро появится пять новых веток

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Общество
Получить короткую ссылку
262 0 0

На сегодняшний день общая протяженность подземки составляет 36 километров.

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" презентовала проект развития метрополитена до 2025 года, сообщает "Подробно.уз".

В 2025 году в Ташкенте протяженность метро вырастет более чем в четыре раза до 157 километров, появится 74 станции, в том числе 17 пересадочных.

Работы по строительству новых участков планируется разделить на 10 этапов. На каждом этапе будет возводиться от 10 до 20 километров путей.

На сегодняшний день общая протяженность подземки составляет 36 километров.

Теги:
Метро, метро, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Леди Гага
Голливудский нуар: Леди Гага и ее лучшие образы
Спа-процедуры с обезьянкой - самое трогательное видео
Спа-процедуры с обезьянкой - самое трогательное видео
Выборы на Украине
Лидеры и аутсайдеры: рейтинг кандидатов в президенты Украины

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054