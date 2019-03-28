В ташкентском метро появится пять новых веток

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" презентовала проект развития метрополитена до 2025 года, сообщает "Подробно.уз".

В 2025 году в Ташкенте протяженность метро вырастет более чем в четыре раза до 157 километров, появится 74 станции, в том числе 17 пересадочных.

Работы по строительству новых участков планируется разделить на 10 этапов. На каждом этапе будет возводиться от 10 до 20 километров путей.

На сегодняшний день общая протяженность подземки составляет 36 километров.