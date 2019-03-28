Конец кошмара: как спасали узбекистанку, над которой издевался муж-китаец

Летом прошлого года девушка через брачное агентство в Намангане познакомилась с гражданином КНР. Поверив обещаниям, она вышла за него замуж и позже вылетела в Китай.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Молодая узбекистанка, над которой длительное время издевался муж-китаец, вернулась на родину. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

По данным МИД республики, 26 марта Генеральное консульство Узбекистана в Шанхае, получив сведения о гражданке РУ Мафтуне Холматовой, которую насильственно удерживают в одном из районов города, официально обратилось к местным полицейским. Те выяснили, где находится Холматова, и консульские работники смогли с ней встретиться.

"Как сообщила гражданка Узбекистана, она в июне 2018 года через брачное агентство в Намангане познакомилась с гражданином КНР Яо Венхао и, поверив обещаниям, официально зарегистрировала свой брак и позже вылетела к нему в Китай. По ее словам, по прибытии она жила в тяжелых социальных условиях, ей не давали еду, били и унижали, а также отобрали паспорт", — говорится в публикации.

Девушка неоднократно пыталась сбежать.

"После беседы в присутствии начальника отделения полиции гражданка Узбекистана была передана Генконсульству. Двадцать восьмого марта авиарейсом через Пекин она прибыла в Ташкент", — сообщили в пресс-службе МИД.

Подобные случаи не единичны, поэтому Консульско-правовой департамент МИД настоятельно рекомендует узбекским гражданам при въезде в другую страну на длительный срок обязательно вставать на консульский учет в загранучреждениях Узбекистана, чтобы не остаться без помощи в аналогичных или других сложных жизненных ситуациях.

При этом национальный паспорт нельзя передавать другим лицам, подчеркнули в МИД.

Ранее Sputnik Узбекистан рассказывал о 20-летней девушке Саиде из Наманганской области, которая вышла замуж за гражданина Китая и уехала в его страну. На родине у нее остались больная мать и младший брат. Жизнь девушки заграницей нельзя назвать сладкой: она пережила настоящий кошмар с преследованиями и насилием.