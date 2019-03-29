На 100 коров один врач: сферу ветеринарии в Узбекистане реорганизуют

В Узбекистане появится Государственный комитет ветеринарии и животноводства, при котором создадут Фонд развития ветеринарной службы и животноводства, а также агентство "Узбекчорванасл".

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Государственный комитет ветеринарии реорганизован в Государственный комитет ветеринарии и животноводства, следует из указа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Комитет будет осуществлять единую государственную политику в сфере ветеринарии, животноводства и племенного разведения.

В ведение комитета переданы: Самаркандский институт ветеринарной медицины и академический лицей при нем, Научно-исследовательский институт ветеринарии и птицеводства, Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь, Научно-исследовательский институт рыбоводства.

При комитете создадут Фонд развития ветеринарной службы и животноводства, а также агентство "Узбекчорванасл".

С 1 января 2020 года в хозяйствах, имеющих более 100 голов скота либо 100 тысяч домашней птицы, внедряются должности ветеринарного врача и зоотехника. Поголовье скота в хозяйствах населения будут искусственно оплодотворяться племенными быками на основе селекционного плана.

Хокимы районов долюны будут согласовывать планы размещения кормовых культур с территориальными управлениями Агентства "Узбекчорванасл".