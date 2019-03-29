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Популярный поисковик оптимизировали для Узбекистана

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Для создания локального поиска необходимо знать потребности аудитории. Например, в Узбекистане особенно популярен поиск организаций.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Российская компания "Яндекс" запустила поиск, разработанный специально для Узбекистана, сообщили в компании.

Теперь жители республики могут искать информацию, видео и картинки как по всему интернету, так и только на сайтах сети Tas-ix.

"При поиске ответов "Яндекс" учитывает большое количество факторов: соответствие содержания документа запросу, качество ресурса, скорость загрузки страниц, персональные предпочтения пользователей и многие другие. В Узбекистане очень популярны сайты, подключенные к сети Tas-ix: они быстро открываются и позволяют экономить трафик. Поэтому "Яндекс" создал для жителей Узбекистана поиск только по сайтам Tas-ix, а в результатах поиска по всему интернету стал отмечать эти сайты особым значком", - говорится в сообщении.

Офис компании Яндекс
© Sputnik / Валерий Мельников
На этой неделе "Яндекс" запустит в Узбекистане секретный продукт
Всего "Яндекс" знает более двух с половиной тысяч сайтов Tas-ix, за их разметку отвечает специально разработанный алгоритм.

Как пояснили в компании, для создания локального поиска необходимы данные и знание потребностей аудитории. В Узбекистане особенно популярен поиск организаций. Поэтому "Яндекс" добавил в поиск информацию о нескольких десятках тысяч местных компаний. Например, можно набрать в поисковой строке "кафе рядом" и увидеть их на карте вместе с оценками, отзывами и часами работы. 

Чтобы люди могли быстро ввести запрос, им предлагаются поисковые подсказки. "Яндекс" составил большую базу подсказок, подходящих жителям Узбекистана. По запросу "погода" ответ можно увидеть прямо в подсказках.




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