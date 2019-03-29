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Остов рыболовецкого судна на барханах Приаралья

Узбекистан и Кувейт реализуют социальные проекты в Приаралье

© Sputnik / Юрий Куйдин
Общество
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Для их осуществления привлекут финансовые средства Кувейтского фонда арабского экономического развития.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Власти Узбекистана и Кувейта обсудили совместные проекты в инфраструктуре и соцсфере, стороны договорились об осуществлении социальных проектов в регионе Приаралья, сообщает узбекистанский МИД.

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По данным министерства, 29 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в Ташкенте с первым заместителем премьер-министра, министром обороны Кувейта шейхом Насером Сабахом аль-Ахмадом ас-Сабахом, находящимся в республике с частным визитом. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной политики.

"Отдельное внимание было уделено привлечению финансовых средств Кувейтского фонда арабского экономического развития и других инвесторов для реализации важных социально-экономических и инфраструктурных проектов в Узбекистане", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В частности, стороны договорились об осуществлении социальных проектов в регионе Приаралья. Также был отмечен взаимный интерес к диверсификации транспортных коридоров, связывающих Центральную Азию с Ближним и Средним Востоком. В этом плане была отмечена актуальность транспортного коридора "Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман.

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Теги:
Приаралье, Кувейт, Узбекистан



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