В Узбекистане с 1 апреля начнут регистрировать мобильные устройства

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. С 1 апреля в Узбекистане внедрят систему регистрации мобильных устройств по международным уникальным идентификационным кодам, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Систему учета установят на базе Республиканского центра управления сетями телекоммуникаций Узбекистана. Данную систему подключат к сетям всех операторов связи республики, и она будет выполнять функции регистратора импортируемых мобильных устройств.

С 1 апреля мобильные устройства, использующие сети GSM-операторов Узбекистана, будут автоматически бесплатно регистрироваться.

Оператор системы учета и операторы связи самостоятельно зарегистрируют смартфоны, абонентам не потребуется совершать какие-либо действия.

Система регистрации устройств позволит ограничить использование контрафактных, похищенных или потерянных телефонов.

По данным Мининфокома, в настоящее время в Узбекистане проживает свыше 22 миллионов абонентов мобильной связи, а также более 16 миллионов мобильных интернет-пользователей.