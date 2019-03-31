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Шавкат Мирзиёев во время визита в Бухарскую область

Не к лицу Бухаре: Мирзиёев потребовал решить проблему с женской безработицей

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (59)
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Сегодня более 35 тысяч женщин в Бухарской области не трудоустроены.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках поездки в Бухарскую область посетил сход граждан махалли "Тараккиёт" Каганского района. Об этом пишет пресс-служба узбекского лидера.

В здании махалли располагается Центр социальной адаптации женщин. Он оказывает психологическое содействие, медицинскую и юридическую помощь женщинам и детям, которые попали в трудные жизненные ситуации.

Махалля Тараккиёт Каганского района Бухарской области
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Махалля "Тараккиёт" Каганского района Бухарской области

Как сообщается на официальном сайте президента, в Бухарской области свыше 35 тысяч женщин не обеспечены работой.

Президент подчеркнул, что такая ситуация чужда национальному менталитету и совершенно не к лицу Бухаре, имеющей богатую историю и огромный потенциал.

"До конца текущего года нам следует решить социальные проблемы женщин, трудоустроить их, принять необходимые меры, чтобы они не совершали преступления, и превратить Бухарскую область в самый образцовый регион, где эффективно решаются все вопросы, волнующие женщин", - поручил Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев во время визита в Бухарскую область
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев во время визита в Бухарскую область

Глава государства отметил, что Комитет женщин, Научно-практический центр "Оила", махалля и органы внутренних дел должны тесно взаимодействовать, беседовать с каждой женщиной и оказывать необходимую помощь при выявлении проблем. 

Отмечалось, что многие женщины совершают преступления из-за разводов. По словам президента, для их предотвращения важно повышать ответственность молодежи, родителей, усовершенствовать законодательство.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (59)

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Теги:
Комитет женщин Узбекистана, женщина-предприниматель, женщина, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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