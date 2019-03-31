Не к лицу Бухаре: Мирзиёев потребовал решить проблему с женской безработицей

Сегодня более 35 тысяч женщин в Бухарской области не трудоустроены.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках поездки в Бухарскую область посетил сход граждан махалли "Тараккиёт" Каганского района. Об этом пишет пресс-служба узбекского лидера.

В здании махалли располагается Центр социальной адаптации женщин. Он оказывает психологическое содействие, медицинскую и юридическую помощь женщинам и детям, которые попали в трудные жизненные ситуации.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Махалля "Тараккиёт" Каганского района Бухарской области

Как сообщается на официальном сайте президента, в Бухарской области свыше 35 тысяч женщин не обеспечены работой.

Президент подчеркнул, что такая ситуация чужда национальному менталитету и совершенно не к лицу Бухаре, имеющей богатую историю и огромный потенциал.

"До конца текущего года нам следует решить социальные проблемы женщин, трудоустроить их, принять необходимые меры, чтобы они не совершали преступления, и превратить Бухарскую область в самый образцовый регион, где эффективно решаются все вопросы, волнующие женщин", - поручил Мирзиёев.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев во время визита в Бухарскую область

Глава государства отметил, что Комитет женщин, Научно-практический центр "Оила", махалля и органы внутренних дел должны тесно взаимодействовать, беседовать с каждой женщиной и оказывать необходимую помощь при выявлении проблем.

Отмечалось, что многие женщины совершают преступления из-за разводов. По словам президента, для их предотвращения важно повышать ответственность молодежи, родителей, усовершенствовать законодательство.