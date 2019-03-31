Объявлен график выездных приемов руководства МВД и Генпрокуратуры

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. До 1 мая руководство МВД, Верховного суда, Генпрокуратуры и Бюро принудительного исполнения проведут открытые приемы во всех регионах Узбекистана.

В частности, с населением встретятся заместители главы МВД республики Даврон Назармухамедов, Бахромбек Адилов и Акрамхон Бобохонов.

Выездные приемы стали регулярными в стране. На них представители власти отвечают на вопросы жителей.

Напомним, жители Узбекистана также имеют возможность обратиться за решением волнующих их проблем в виртуальную приемную президента. Кроме того, в каждом районе и городе Узбекистана созданы народные приемные.