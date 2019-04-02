Узбекские производители хлеба перенимают опыт Чехии и Италии

ТАШКЕНТ, 2 апр – Sputnik. Узбекские производители поучаствуют в презентации новейших технологий по производству хлеба и кондитерских изделий из России, Чехии, Италии, Словении и Казахстана.

Мероприятие пройдет в рамках Ташкентского международного бизнес-форума, сообщает пресс-служба хокимията узбекской столицы.

Пресс-служба хокимията города Ташкента Ташкентский международный бизнес-форум, посвященный инновациям в индустрии производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий

Всего в работе форума принимают около 20 иностранных компаний.

Кроме того, в рамках форума состоится выставка хлебобулочной продукции.

Пресс-служба хокимията города Ташкента Хлебобулочные изделия

По данным столичной администрации, в Ташкенте ежедневно производится более 850 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий. Форум поможет хлебопекарням улучшить партнерские отношения с зарубежными компаниями, повысить уровень и качество экспорта.