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Хлебобулочные изделия

Узбекские производители хлеба перенимают опыт Чехии и Италии

Пресс-служба хокимията города Ташкента
Общество
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Таким образом предприятия хотят расширить ассортимент продукции и увеличить объем производства.

ТАШКЕНТ, 2 апр – Sputnik. Узбекские производители поучаствуют в презентации новейших технологий по производству хлеба и кондитерских изделий из России, Чехии, Италии, Словении и Казахстана.

Мероприятие пройдет в рамках Ташкентского международного бизнес-форума, сообщает пресс-служба хокимията узбекской столицы.

Ташкентский международный бизнес-форум, посвященный инновациям в индустрии производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий
Пресс-служба хокимията города Ташкента
Ташкентский международный бизнес-форум, посвященный инновациям в индустрии производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий

Всего в работе форума принимают около 20 иностранных компаний.

Кроме того, в рамках форума состоится выставка хлебобулочной продукции.

Хлебобулочные изделия
Пресс-служба хокимията города Ташкента
Хлебобулочные изделия

По данным столичной администрации, в Ташкенте ежедневно производится более 850 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий. Форум поможет хлебопекарням улучшить партнерские отношения с зарубежными компаниями, повысить уровень и качество экспорта. 

Теги:
Италия, Чехия, хлебобулочные изделия, Узбекистан



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