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мама с ребенком

В Узбекистане в общественных местах появятся комнаты матери и ребенка

© Sputnik / Артем Житенев
Общество
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Такие комнаты создадут в медицинских учреждениях и других общественных местах.

ТАШКЕНТ, 2 апр – Sputnik. В Узбекистане в общественных местах появятся комнаты матери и ребенка. Об этом пишет АН Podrobno.uz со ссылкой на законопроект "О питании младенцев и детей раннего возраста", который рассмотрели в нижней палате парламента.

Согласно проекту закона, в республике создадут специальные комнаты для грудного вскармливания младенцев. Они будут располагаться в медучреждениях и других общественных местах.

Кроме того, документ регламентирует требования к продуктам детского питания, меры по их соблюдению, вопросы сертификации и роль медицинских сотрудников в данной сфере.

Теги:
мать, Узбекистан



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