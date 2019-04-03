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На форуме Tashkent Law Spring выступят более 50 экспертов из разных стран

© Sputnik / Сергей Субботин
Общество
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Участников ожидают презентации, тематические сессии, а также церемония награждения лучших в профессии.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Спикерами форума Tashkent Law Spring станут более 50 специалистов и экспертов из разных стран, сообщили в пресс-службе Минюста Узбекистана. Мероприятие пройдет в столице 25-27 апреля.

Участники обсудят, в частности, вопросы снижения степени вмешательства государства в экономику, противодействия коррупции, обеспечения открытости и прозрачности правительства. Отдельную сессию планируется посвятить международным рейтингам (индексам).

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Кроме того, запланированы дискуссии о создании в Узбекистане частных юридических вузов с анализом подготовки современных юристов в эпоху цифровизации на примере США, Китая и других стран.

Также с мастер-классами выступят председатель Американо-Узбекской торговой палаты, партнер международной юридической фирмы White & Case Кэролин Лэмм и партнер международной юридической фирмы Norton Rose Fulbright Саймон Кокс.

Форум организует Министерство юстиции Узбекистана совместно с несколькими партнерами.

Теги:
Минюст Узбекистана, Ташкент, Юриспруденция, юрист, Форум



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