На форуме Tashkent Law Spring выступят более 50 экспертов из разных стран

Участников ожидают презентации, тематические сессии, а также церемония награждения лучших в профессии.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Спикерами форума Tashkent Law Spring станут более 50 специалистов и экспертов из разных стран, сообщили в пресс-службе Минюста Узбекистана. Мероприятие пройдет в столице 25-27 апреля.

Участники обсудят, в частности, вопросы снижения степени вмешательства государства в экономику, противодействия коррупции, обеспечения открытости и прозрачности правительства. Отдельную сессию планируется посвятить международным рейтингам (индексам).

© Sputnik / Тигран Меграбян Защитники прав человека России и Узбекистана усилят совместную работу

Кроме того, запланированы дискуссии о создании в Узбекистане частных юридических вузов с анализом подготовки современных юристов в эпоху цифровизации на примере США, Китая и других стран.

Также с мастер-классами выступят председатель Американо-Узбекской торговой палаты, партнер международной юридической фирмы White & Case Кэролин Лэмм и партнер международной юридической фирмы Norton Rose Fulbright Саймон Кокс.

Форум организует Министерство юстиции Узбекистана совместно с несколькими партнерами.