Новый логотип: что роднит фестиваль в Коканде с испанским футболом

Пользователи обратили внимание на схожесть двух брендов.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Международный фестиваль ремесел, который пройдет в сентябре этого года в Коканде, обзавелся собственным логотипом, сообщает ferpravda.uz. Ранее ассоциация "Хунарманд" объявила конкурс на лучший логотип для фестиваля.

В конкурсе участвовали как коммерческие организации, так и частные лица. По условиям конкурса логотип должен был быть оригинален, воплощать символические особенности фестиваля и соответствовать общей тематике народного и художественного ремесла.

По итогам конкурса специальная творческая группа отобрала пять проектов, которые впоследствии были оценены членами жюри.

Первое место занял Бахтиер Ишматов. Приз для победителя конкурса составил 7 миллионов сумов.

© ferpravda.uz По итогам конкурса 1-е место занял Бахтиер Ишматов

Второго места был удостоен Жасур Гайратов. Его денежный приз для второго места составил 2 миллиона сумов.

© http://ferpravda.uz Второго места был удостоен Жасур Гайратов

Тройку призеров замкнул Камолхон Рашидов. Занявший третье место конкурсант получил один миллион сумов.

© http://ferpravda.uz Тройку призеров замкнул Камолхон Рашидов

Однако не все пользователи Сети согласились с результатами конкурса. Многие заметили подозрительные сходства изображения-победителя с логотипом испанской футбольной "Ла Лиги".

Telegram Пользователи заметили схожие черты двух логотипов

Официального ответа на это замечание от организаторов пока не последовало.

Напомним, что ноябре 2017 года разгорелся скандал по поводу нового бренда Ферганы. Уже после утверждения выяснилось, что логотип оказался точной копией одной из концепций, прошедших в финал конкурса Национального туристического бренда России. Хокимияту пришлось отменить свое решение, а руководство региона подало в суд на автора украденного бренда.