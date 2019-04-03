Новый логотип: что роднит фестиваль в Коканде с испанским футболом

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Международный фестиваль ремесел, который пройдет в сентябре этого года в Коканде, обзавелся собственным логотипом, сообщает ferpravda.uz. Ранее ассоциация "Хунарманд" объявила конкурс на лучший логотип для фестиваля.
В конкурсе участвовали как коммерческие организации, так и частные лица. По условиям конкурса логотип должен был быть оригинален, воплощать символические особенности фестиваля и соответствовать общей тематике народного и художественного ремесла.
По итогам конкурса специальная творческая группа отобрала пять проектов, которые впоследствии были оценены членами жюри.
Первое место занял Бахтиер Ишматов. Приз для победителя конкурса составил 7 миллионов сумов.
Второго места был удостоен Жасур Гайратов. Его денежный приз для второго места составил 2 миллиона сумов.
Тройку призеров замкнул Камолхон Рашидов. Занявший третье место конкурсант получил один миллион сумов.
Однако не все пользователи Сети согласились с результатами конкурса. Многие заметили подозрительные сходства изображения-победителя с логотипом испанской футбольной "Ла Лиги".
Официального ответа на это замечание от организаторов пока не последовало.
Напомним, что ноябре 2017 года разгорелся скандал по поводу нового бренда Ферганы. Уже после утверждения выяснилось, что логотип оказался точной копией одной из концепций, прошедших в финал конкурса Национального туристического бренда России. Хокимияту пришлось отменить свое решение, а руководство региона подало в суд на автора украденного бренда.