Автобусные остановки в Ташкенте оснастят электронными табло

На остановках также заработает беспроводной интернет.

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В структуре хокимията Ташкента создадут государственное унитарное предприятие "Тошкент транспорти". Об этом говорится в проекте постановления кабмина Узбекистана.

Новая организация займется развитием дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В документе отмечается, что в 2019-2021 годах остановки общественного транспорта модернизируют под единую концепцию. Остановки будут приспособлены для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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Кроме того, остановки будут оснащены Wi-Fi и электронными табло, которые будут показывать время, сколько осталось до прибытия следующего автобуса.

Еще "Тошкент транспорти" внедрит на автомобильных парковках систему учета и приема оплаты при въезде (выезде).

Также появится единый центр по управлению парковочным пространством узбекской столицы.

Если водители нарушат правила парковки и не оплатят услуги стоянки, то авто эвакуирует специальная городская служба.