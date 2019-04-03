Автобусные остановки в Ташкенте оснастят электронными табло

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В структуре хокимията Ташкента создадут государственное унитарное предприятие "Тошкент транспорти". Об этом говорится в проекте постановления кабмина Узбекистана.
Новая организация займется развитием дорожно-транспортной инфраструктуры города.
В документе отмечается, что в 2019-2021 годах остановки общественного транспорта модернизируют под единую концепцию. Остановки будут приспособлены для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, остановки будут оснащены Wi-Fi и электронными табло, которые будут показывать время, сколько осталось до прибытия следующего автобуса.
Еще "Тошкент транспорти" внедрит на автомобильных парковках систему учета и приема оплаты при въезде (выезде).
Также появится единый центр по управлению парковочным пространством узбекской столицы.
Если водители нарушат правила парковки и не оплатят услуги стоянки, то авто эвакуирует специальная городская служба.