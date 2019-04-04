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В нескольких районах Ташкента 5 апреля отключат газ

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Временное отключение газа коснется жителей трех районов столицы.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Яшнабадском, Мирабадском и Бектемирском районах столицы 5 апреля планируется частично отключить газ. По данным пресс-службы хокимията города, голубое топливо не будут подавать в период с 9:00 до 20:00. 

Причина временного отключения — строительство надземной кольцевой линии метро.

Люди спускаются в метрополитен в Ташкенте
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
В ташкентском метро появится пять новых веток
Так, в Яшнабадском районе газа не будет в 12 домах, расположенных в махалле "Катта Куйлик", а также в 200 частных домах на улице Туёна. В числе коммунально-бытовых объектов — автосалон, кафе "Навруз" и "Туёна барака".

В Мирабадском районе на время останутся без газа жители 950 частных домов, а также центральная котельная №6 и все коммунально-бытовые объекты на улицах Хушнуд и Истикбол.

В Бектемирском районе газа не будет в 100 частных домах на улицах Нурафшон и Истикбол, а также, в частности, в супермаркете "Компасс", на газонаполнительной станции, в автосалоне, в кафе "Куклам водий" и "Сервис Саида", в клубе "Шефер".

Теги:
Хокимият Ташкента, метро, Строительство, Ташкент, газ



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