У председателей и секретарей сходов граждан скоро изменится зарплата

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Председателям и ответственным секретарям схода граждан поднимут зарплату, следует из указа президента.

Месячная заработная плата председателей и ответственных секретарей сходов граждан повысится с 1 мая текущего года в 1,25 раза, а с 1 октября – в 1,2 раза.

Также документом предусмотрена административная ответственность за неисполнение решений сходов граждан.

Здания, используемые сходами граждан и являющиеся государственной собственностью, передаются им с правом собственности.

"С 1 июня 2019 года заключение и прекращение трудовых договоров с работниками сходов граждан осуществляются первыми заместителями председателей районных (городских) советов по координации деятельности органов самоуправления граждан", - говорится в документе.

© Sputnik / Илья Питалев Председатели махаллей будут обзванивать узбеков за рубежом

Республиканский совет по координации деятельности органов самоуправления граждан включен в Перечень органов государственной власти, органов государственного и хозяйственного управления, других государственных организаций республиканского значения, руководители которых могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в городе Ташкенте и Ташкентской области.

Телерадиоканал Mahalla определен в качестве генерального информационного партнера Республиканского совета по вопросам освещения деятельности сходов граждан.

До 1 июля 2019 года сходы граждан подключат к национальному сегменту передачи данных интернета, для них будут утверждены льготные тарифы. До 1 января 2020 года в рамках системы "Электронное правительство" будет введена в действие электронная база данных "Махалла".