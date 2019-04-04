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Акция Бессмертный полк в Ташкенте

Власти Ташкента выразили позицию о шествии "Бессмертного полка" на 9 мая

Sputnik
Общество
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Шествие, в котором планируют участвовать несколько тысяч человек, пройдет по тротуарам и дорожкам.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев поддержал желание граждан 9 мая совершить шествие от "Братских могил" до Вечного огня на площади Мустакиллик по тротуарам и дорожкам, сообщается на странице акции "Бессмертный полк в Ташкенте" в Facebook.

На встрече с организаторами акции Артыкходжаев отметил, что ради примерно пяти тысяч участников перекрывать улицы не будут, поэтому идти нужно будет по тротуарам. По словам хокима, городские службы хорошо знают свою работу и помогут участникам шествия безопасно преодолеть перекрестки.

Акция Бессмертный полк в Ташкенте на территории комплекса Братские могилы
© sputnik
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Таким образом, народно-патриотическое шествие стартует 9 мая 2019 года в 10:00 от комплекса "Братские могилы".

"Бессмертный полк" — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения "Бессмертный полк".




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