В домах Джизака внедрят "умные технологии"

Проект должен стать основой для развертывания современных цифровых технологических решений в других районах Джизака и республики.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Технологии платформы "умный город" в системе ЖКХ Джизака внедрит группа "Полипластик", сообщает пресс-служба Национального агентства проектного управления при президенте Узбекистана (НАПУ), являющегося инициатором проекта.

Представители группы "Полипластик", НАПУ и администрации Джизака обсудили реализацию пилотного проекта "Умный город" в сфере ЖКХ в четырех домах в махалле "Заргарлик".

"Проект станет первым в своем роде на территории Узбекистана и в дальнейшем призван стать основой для развертывания современных цифровых технологических решений в других районах Джизака и республики", - говорится в сообщении.

Сотрудничество НАПУ и группы "Полипластик" проходит в рамках подписанного в марте 2019 года меморандума о взаимопонимании. Компания установит цифровые технологии (бестраншейное восстановление), которые позволяют сократить затраты на капитальный ремонт инженерных сетей, а также значительно увеличить сроки их эксплуатации.

Группа "Полипластик" объединяет 15 предприятий трубной полимерной отрасли, расположенных в РФ, Беларуси, Казахстане общей мощностью около 300 тысяч тонн продукции в год, более 15 торговых домов, научно-исследовательский и проектный институты. Совладельцем группы "Полипластик" является инвесткомпания А1 (входит в "Альфа-групп").