Акулы и африканские львы: в Андижане открылся новый зоопарк

В новый зоопарк завезли около 100 видов диких и водоплавающих животных: бурого медведя, африканских львов и обезьян, змей и крокодилов, монгольских лошадей, шакалов, лисиц и даже маленьких акул.

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. В Андижане на территории зоны отдыха Богишамол открылся новый зоопарк, сообщает УзА.

В новом зоопарке площадью 4,8 гектара можно увидеть бурого медведя, африканских львов и обезьян, змей и крокодилов из Южной Америки, монгольских лошадей, центральноазиатских волков, шакалов, лисиц, джейранов, а также страусов, орлов, беркутов, ястребов, европейских лебедей, множество видов рыб и других водоплавающих животных и даже маленьких акул.

"С друзьями посетил зоопарк. Ранее к нам в область один или два раза в год приезжал передвижной зоопарк. Посещали его по возможности. Теперь у нас свой зоопарк, и мы можем приходить сюда в любое удобное для нас время", – говорит учащийся общеобразовательной школы №22 Мархаматского района Абдулхофиз Хакимов.

"Все андижанцы рады новому зоопарку. Откровенно говоря, мне даже не верится, что в Андижане, в целом во всей стране проводится такая масштабная созидательная работа. И мне хочется от чистого сердца сказать спасибо главе государства – инициатору всех этих действий, всем нашим соотечественникам за эти преобразования", – говорит ветеран труда из махалли "Бустон" города Андижана Абдулхамид Абдулхаков.

Также на территории зоопарка установлено 30 различных игровых автоматов и аттракционов, действуют кафе, столовая, магазины мороженого и прохладительных напитков, фотосалон, все это обеспечивает полноценный отдых посетителям.