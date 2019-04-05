Шахноза Мирзиёева открыла детский центр в Нукусе

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. Вчера в Нукусе состоялось торжественное открытие первого в Узбекистане специализированного дошкольного учреждения с реабилитационным центром, сообщает Министерство дошкольного образования республики.

Агентство по печати сообщает, что на открытии присутствовала младшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Шахноза.

© daryo.uz Шахноза Мирзиёева приняла участие в открытие первого в Узбекистане специализированного дошкольного учреждения с реабилитационным центром

Специализированное ДОУ в Нукусе функционирует круглосуточно 5 дней в неделю, чтобы дети из отдаленных районов Приаралья могли оставаться на ночь. В первой половине дня воспитанники занимаются по обучающей программе с воспитателями, прошедшими курсы повышения квалификации по специальной педагогике, а во второй — проходят оздоровительно-реабилитационные процедуры под контролем штатных медицинских работников.

© Пресс-служба Министерства дошкольного образования Узбекистана Открытие реабилитационного центра для детей в Нукусе

Коррекционно-образовательные кабинеты реабилитационного центра оснащены зарубежным оборудованием и инвентарем: парафиновой печью, медицинскими тренажерами, ваннами для сухого массажа, нейро-ортопедическими пневмокостюмами, мобильными стендерами, ортопедическими велосипедами, лежачими самокатами, адаптивными креслами, оборудованием для развития вестибулярного аппарата, продукцией для сенсорной интеграции, системой "Саундбим" и аппаратами для физиотерапии. Лечебные мероприятия направлены на коррекцию нарушений в развитии, медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию. Также реабилитационный центр будет проводить процедуры для детей с особыми потребностями, вышедших из дошкольного возраста.

© daryo.uz Шахноза Мирзиёева приняла участие в открытие первого в Узбекистане специализированного дошкольного учреждения с реабилитационным центром

В открытии также приняли участие глава министерства Агриппина Шин, советник президента Абдужаббар Абдувахитов, председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева, заместитель министра здравоохранения Элмира Баситханова, а также Комил Алламжонов.

"Вопрос детского здоровья в Приаралье стоит особенно остро. По Республике Каракалпакстан на 1 января 2018 года количество детей с инвалидностью в возрасте от 0 до 7 лет увеличилось на 17,5% по сравнению с 2013 годом. По этой причине Президент решил организовать первое в Узбекистане реабилитационно-образовательное учреждение именно в Нукусе. Находящиеся здесь дети раньше не имели доступа к социокультурной среде. Многие воспитанники большую часть жизни провели в стенах дома. Также в Нукусе мы начинаем реализацию принципа раннего вмешательства. Известно, что 85% мозга ребенка развивается в первые 5 лет жизни. Когда речь идет о детях с особыми потребностями, важен каждый день занятий. Для того, чтобы обеспечить своевременное начало коррекционно-развивающей работы, мы снизили возраст приема в это ДОУ с 3 до 2 лет", — сказала министр дошкольного образования Агриппина Шин.

Напомним, Шахноза Мирзиёева является заместителем начальника Управления по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений.