Информационная война: хокимият Ташкента отразил нападки застройщика

Бизнесмен обвинил администрацию города в незаконном сносе дома, который он построил.

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. Хокимият Ташкента ответил на обвинения застройщика Мухаммадбабура Ходжаева, упрекнув его в информационной войне.

Ранее бизнесмен дал информацию в СМИ о том, что по поручению администрации в узбекской столице незаконно снесли многоквартирный дом, в который он инвестировал собственные средства. Кроме того, предприниматель пожаловался на притеснения со стороны администрации. В материалах СМИ также фигурировали братья Р. и А. Закировы, которые занимаются возведением домов вместе с Ходжаевым.

Хокимият Ташкента отправил съемочную группу в новые дома, где проживают жильцы. Узбекистанцы пожаловались, что в их новом жилье много брака и недоделок. В период весенних дождей в домах происходило подтопление.

Также в администрации Ташкента заявили, что Ходжаев нападает с обвинениями на власти города, так как его некачественные дома отказывается принимать ответственная комиссия.

Нападки бизнесмена хокимият назвал "сочинениями" для прессы. Таким образом, по мнению администрации, Ходжаев пытается отвлечь внимание общественности от его "проблемных" домов.

Как уточнили в ГУВД Ташкента, в ноябре 2018 года в доме, который построили Закировы, погибли трое рабочих. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате отравления угарным газом. Дальнейшая проверка показала, что несчастный случай произошел из-за того, что застройщик, сэкономив на материалах, изготовил дымоход из пластиковых труб, предназначенных для сантехнических коммуникаций.

Тот самый дом в Юнусабадском районе, где погибли рабочие, и где сейчас живут люди

После трагедии соответствующие органы проверили другие дома, возведенные Закировыми. В них комиссия обнаружила грубейшие нарушения норм пожарной безопасности.

© Sputnik / Андрей Варенков Власти Ташкента сносят новостройки после отравления семьи угарным газом

"Во всех домах вместо стандартных, термостойких безопасных отводов использовались обычные канализационные пластиковые трубы. В результате даже при кратковременном использовании, под воздействием высокой температуры, трубы начинали плавиться. Потеря их целостности, приводила к заполнению угарным газом жилых помещении и, как следствие, отравлению граждан", - пишет пресс-служба ГУВД.

По решению хокима представители хокимията, МЧС и ГУВД в срочном порядке приступили к замене пластиковых труб.

В ГУВД отметили, что ни Ходжаев, ни Закировы не предоставляли в УПБ ГУВД Ташкента проекты строящихся зданий.

В хокимияте узбекской столицы заверили, что причастные к строительству некачественных домов будут найдены и привлечены к отвественности.