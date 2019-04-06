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Инспекторам ДПС в Узбекистане помогут добровольцы

© Фото: podrobno.uz
Общество
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На дорогах республики будут дежурить дружинники, которые возьму на себя часть обязанностей автоинспектора.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik.  Первый отряд добровольцев, готовых помочь инспекторам дорожно-патрульной службы, вышел на дежурство в Самаркандской области.

Как сообщает Подробно.UZ со ссылкой на данные МВД, первое общественное подразделение "Йул посбони" ("Дорожный дружинник") состоит из 60 человек. Дружинники получили свою форму и удостоверения, а также специальное оборудование – регулировочные флажки и свистки.

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© UzNews
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Обязанности дружинников – следить за соблюдением правил на дорогах, вести разъяснительную беседу с пешеходами и водителями, которые нарушили правила, а также регулировать движение в зонах пешеходных переходов.

Отмечается, что отлично проявившие себя на службе будут зачислены в ряды правоохранительных органов на должность инспекторов ДПС.

Теги:
ДПС, Узбекистан



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