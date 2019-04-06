Налоговый комитет обратился к узбекистанцам с просьбой

В Комитете просят граждан республики сообщать о фактах вымогательства со стороны сотрудников-налоговиков. Указывается, что авторы сообщений называться не будут.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Государственный налоговый комитет просит узбекистанцев сообщать о фактах вымогательства.

"Если сотрудники налоговых органов требуют "дополнительные сборы" или принуждают к сговору путем вымогательства, просим незамедлительно сообщить об этом", - говорится в сообщении пресс-службы ГНК.

Ведомство указало телефоны, по которым узбекистанцы могут сообщать о подобных нарушениях:

(+99871) 244-98-98; (+99871) 244-98-00; (+99871) 244-98-71; 1198.

Каждое обращение будет рассмотрено управлением собственной безопасности ГНК. Анонимность авторов обращений гарантируется.

В пятницу, 5 апреля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг жесткой критике руководителей семи столичных инспекций, не выполнивших поступления в бюджет от налогов.