Налоговый комитет обратился к узбекистанцам с просьбой

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Государственный налоговый комитет просит узбекистанцев сообщать о фактах вымогательства.
"Если сотрудники налоговых органов требуют "дополнительные сборы" или принуждают к сговору путем вымогательства, просим незамедлительно сообщить об этом", - говорится в сообщении пресс-службы ГНК.
Ведомство указало телефоны, по которым узбекистанцы могут сообщать о подобных нарушениях:
(+99871) 244-98-98; (+99871) 244-98-00; (+99871) 244-98-71; 1198.
Каждое обращение будет рассмотрено управлением собственной безопасности ГНК. Анонимность авторов обращений гарантируется.
В пятницу, 5 апреля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг жесткой критике руководителей семи столичных инспекций, не выполнивших поступления в бюджет от налогов.