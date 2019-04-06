Работала, чтобы оплатить долг мужа, а он отнял сына - история узбекистанки

Душераздирающая история узбекистанки, которая смогла забрать сына у бывшего мужа и в настоящее время пытается вернуть квартиру, принадлежащую ей, в которой ее бывший благоверный поселился с новой женой.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik, Дильшода Рахматова. Женщина по имени Дилноза рассказала, как отправилась на заработки в Соединенные Штаты, чтобы заработать деньги на выплату долга бывшего мужа, а он за это время отсудил у нее маленького сына.

"Страна мечты" не стала для нее решением проблем, напротив, уехав из Узбекистана, ситуация Дилнозы не улучшилась, а ухудшилась.

Корреспондент Sputnik Узбекистан встретился с женщиной.

- Дилноза, расскажите о себе? Когда вышли замуж?

© Sputnik / Valery Melnikov История узбекистанки, вернувшейся на родину после скитаний в рядах ИГИЛ

- Десять лет назад я вышла замуж. И сразу же свекровь показала себя - не давала жить спокойно. Она постоянно ставила мне в пример своего второго сына и его жену, родители которой купили им жилье, а сына устроили на работу. Кроме того, они оказывали им всяческую финансовую помощь. Она говорила, что мои родители тоже должны купить нам квартиру.

Эти разговоры не прекращались ни на минуту в течение двух месяцев, а потом она просто выставила нас из своего дома!

- Куда же вы пошли?

- Мы сняли квартиру и прожили в ней месяцев 7-8. За это время я забеременела. Было очень тяжело. Переживания, постоянное голодание дали о себе знать. У меня развилось малокровие (анемия). Слава Богу, родители навещали и приносили продукты и лекарства. Со стороны мужа о нас даже никто не вспомнил. Мой супруг на тот момент нигде не работал, да ещё и выпивал. У меня произошел выкидыш.

В связи с тем, что муж не работал, начались проблемы с арендой квартиры. Тогда я была вынуждена просить деньги у родителей.

Позже из съемной квартиры мы вернулись в дом свекрови. Муж пообещал родителям найти работу.

- Вы поверили этим обещаниям?

- Я поверила, ведь он сказал, что все осознал, решил пересмотреть отношение к жизни, особенно после того, как мы потеряли ребенка. Вскоре я снова забеременела. Свекровь постоянно "пилила", что если муж не работает, тогда мне надо шевелиться. Я пошла работать акушеркой в поликлинику.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Самые дорогие невесты: во сколько обходятся корейцам узбечки

Заплату я приносила свекрови. Готовка тоже была на мне. Муж зарабатывал тем, что делал для людей "грин карты". Но мне заработанное он никогда не отдавал. Если только я заводила разговор о деньгах, он заявлял, что должен погасить долги, которые взял на свадьбу и начало работы.

В 2015 году, когда сыну исполнилось 4 года, мы развелись.

- Значит, вы вернулись к своим родителям, когда вашему сыну было четыре года, верно?

- Нет, когда ребенку исполнилось 9 месяцев, семья мужа заявила мне, что ни я, ни мой сын им не нужны. Меня выгнали из дома. Я вернулась в дом своего отца.

В 2014 году мой муж и мой отец купили на мое имя 2-комнатную квартиру – они оплатили ее в равных долях.

Я рискнула попросить у мужа денег, сказала, что ребенок голодает, на что он устроил скандал, заявил, что я задела его достоинство - и избил меня.

Вскоре к нам домой стали приходить люди, которых я никогда не видела. Они стали пугать меня, рассказали, что муж взял у них 12 тысяч долларов, и я обязана вернуть им эту сумму. Они грозились забрать все мои вещи в счет оплаты долга.

Я, естественно, стала спрашивать, кто эти люди. Вместо ответа муж избил меня и вместе с сыном выгнал на улицу.

После этого я решила развестись. После развода я выиграла "грин карту". Прибыв в американское посольство с сыном, узнала, что его отец запретил вывоз сына. Он не учел, что мне был необходим достойный заработок, чтобы поднимать ребенка без чьей-либо помощи.

Делать было нечего, и я поехала работать в Соединенные Штаты, оставив сына под присмотром родителей по нотариальной доверенности.

Проработав год, я узнал, что за это время мой бывший муж начал через суд пытаться забрать ребенка.

Представляете? Ведь он прекрасно понимал, что я уехала не на отдых, что не сдала ребенка в детдом, а оставила у родителей – ведь я жизнь за сына отдам! Однако же он попытался нанести удар в самое уязвимое место.

- Что вы сделали, когда услышали, что вашего ребенка забирают?

- Вернулась домой за один день. Узнала, что бывший муж уже давно женился.

Я обратилась в суд и попыталась забрать ребенка. Прошла все инстанции - от наркологического до психоневрологического диспансеров. Решение суда было в мою пользу.

В назначенный день я пошла в квартиру, принадлежавшую мне, в которой проживал бывший муж, чтобы забрать моего ребенка. На первом этаже меня встретили соседи с телефонами в руках – они сопровождали меня до самых дверей квартиры. Их камеры были направлены в мою сторону. Не зная, что делать, поднялась наверх.

Оказавшись, наконец, внутри, увидела моего малыша. Вдруг сын начал кричать и плакать. Я схватила его за руку и выбежала вон. Все это продолжалось под крики и оскорбления соседей, сыпавшиеся на меня со всех сторон. Когда вспоминаю это, до сих пор начинаю дрожать.

Сынок только сказал: "Мамочка, я так тебя ждал! Мне о тебе говорили много плохих слов. Никогда больше не оставляй меня"…

Я прежде всего мать, я хочу воспитывать своего сына сама, не отдавать его мачехе. Если сначала для меня первостепенной задачей было вернуть ребенка, то сейчас я еще решила вернуть себе свое имущество. Ведь человек должен бороться за свою судьбу и свою честь.

Я научился быть сильной благодаря жизненным испытаниям!