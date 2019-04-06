ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел новый терминал международного аэропорта Термеза, пишет пресс-служба узбекского лидера.

Глава государства прибыл в Сурхандарьинскую область для участия в церемонии открытия Международного фестиваля искусства бахши. Строительство терминала завершили накануне этого события.

Новый терминал может обслуживать 400 пассажиров в час. Здесь внедрены процессы ускоренного прохождения таможенного контроля, пунктов досмотра и получения багажа. В залах ожидания есть комнаты матери и ребенка, места для совершения молитвы, медпункт. Работают магазины Duty Free и действует бесплатный Wi-Fi.

© Пресс-служба президента Узбекистана Новый терминал международного аэропорта Термеза

Президент отметил, что необходимо эффективно воспользоваться новыми условиями: увеличивать частоту международных рейсов и поток иностранных туристов.

Также Мирзиёев дал указания по проекту строительства новой взлетно-посадочной полосы.