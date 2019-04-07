Ректоры вузов России и Узбекистана соберутся в Астрахани

В Астрахань приедет первый замминистра высшего и среднего специального образования Узбекистана Одил Абдурахманов.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. В Астраханской области 8 апреля состоится Межрегиональная конференция ректоров вузов России и Узбекистана, передает агентство новостей "Астрахань 24".

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В это же время пройдет российско-узбекское совещание, стороны обсудят реализацию проектов в сфере высшего образования.

На совещание приедут замминистра науки и высшего образования РФ Марина Боровская и первый замминистра высшего и среднего специального образования Узбекистана Одил Абдурахманов, а также посол Республики Узбекистан в России Ботиржон Асадов.

В октябре 2018 года в Ташкенте прошел первый российско-узбекский образовательный форум "Новые кадры – для новой экономики", в котором приняли участие ректоры свыше 200 вузов обеих стран. Практическим результатом форума стало подписание 128 соглашений о сотрудничестве и реализации совместных образовательных программ.