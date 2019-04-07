Вот это технологии: чем ОВД в Ташкенте впечатлил казахстанских гостей

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Помощник президента Казахстана – секретарь Совета безопасности Калмуханбет Касымов и секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов во время официального визита в Узбекистан посетили 7-й отдел внутренних дел Юнусабадского района.

Сопровождали гостей министр внутренних дел Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов и начальник ГУВД Ташкента генерал-майор Рустам Джураев, сообщает пресс-служба.

Касымову рассказали, что в каждом районе столицы Узбекистана создают от 4 до 9 отделов внутренних дел, внедряют круглосуточное патрулирование силами и средствами органов внутренних дел, Национальной гвардии и общественности.

Пресс-служба ГУВД Ташкента Сотрудники ОВД №7 в Юнусабадском районе Ташкента

В 7-м отделе внутренних дел обеспечен круглосуточный доступ для граждан, есть возможность оперативно оказать помощь людям по любым вопросам. В нем размещен отдел охраны Национальной гвардии, а также служба пожарной безопасности, "Скорая помощь", служба спасения при хокимияте Ташкента, коммунальные службы.

Гостей впечатлили условия, в которых в отделе работают представители паспортной службы, психологи, и инспекторы, оказывающие помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Представители Казахстана также отметили оснащенность отдела инновационными технологиями, например, специальными смартфоны с программами установления личности, которыми обеспечены инспекторы профилактики.