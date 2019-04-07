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в Ташкенте прошел автомарафон с участием около 100 машин

Почти сто машин стали участниками автомарафона в честь Амира Темура

Пресс-служба Министерства обороны
Общество
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Автомобилисты преодолели дистанцию в 25 километров.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. В Ташкенте 7 апреля прошел автомарафон, посвященный 683-летию со дня рождения Амира Темура. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

Марафон организовали Академия Вооруженных Сил и Управление безопасности дорожного движения ГУВД столицы.

Протяженность маршрута составила 25 километров. На дистанцию вышли почти 100 авто.

Группа военнослужащих академии в одежде воинов эпохи Амира Темура проехала по проспекту Мустакиллик и Малой кольцевой дороге, проспектам Бунёдкор и Алишера Навои.

Пресс-служба Министерства обороны РУз
Группа военнослужащих академии в одежде воинов эпохи Амира Темура проехала по проспекту Мустакиллик и Малой кольцевой дороге, проспектам Бунёдкор и Алишера Навои.

Остальные военнослужащие пересели на личные авто, украсив машины флагами Узбекистана.

Теги:
Ташкент, Узбекистан



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