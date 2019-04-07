Чай вместо алкоголя: как прошла традиционная узбекская свадьба в Петербурге

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik, Дмитрий Матвеев. Свадьба по узбекским традициям - это пышно, весело и вкусно, не важно, в Ташкенте она проходит или в Санкт-Петербурге, в чем и убедился корреспондент Sputnik.
Гостями торжества стали около 150 человек. Приглашение они все получили от отца жениха, Махмута Маматмуминова, - так принято на Востоке.
Наконец появились молодожены – Мадина и Мухаммадий. Они оба родом из кыргызского города Ош, расположенного на границе с Узбекистаном. Семья жениха давно живет в Санкт-Петербурге. Мухаммадий работает поваром в ресторане. А невеста несколько лет назад переехала с родителями в Новый Уренгой. Две семьи давно друг друга знали.
"Семья Мадины – наши дальние родственники. Когда нам в 2016 году предложили эту девушку, мы поехали в Новый Уренгой. Посмотрели. Ее родители сказали, что готовы выдать ее замуж, только не сейчас, а на следующий год. А потом мы два года не могли женить сына — то ему эта девушка не нравилась, то мы по каким-то признакам не подходили им. В итоге переговоры продолжились, и мы договорились весной 2019 года устроить свадьбу", — пояснил Маматмуминов-старший.
Жениху сейчас 27 лет, а невесте — 20. По словам отца, ему очень важно было устроить брак старшего сына. Ведь по традиции младший брат не может жениться, пока старший холост.
Жених и невеста вошли в зал под бурные приветствия гостей. Согласно обычаям девушка слегка приподняла фату и, придерживая ее, поклонилась обеим парам родителей – своим и мужа. Фата – особый атрибут для восточной невесты, она считается мощным оберегом для молодой семьи, кроме того, это символ смирения и послушания любимому мужчине. Мадина провела в фате большую часть вечера и снимала (приподнимала) ее только для обрядов и фотосессий.
После бурных приветствий началась церемония выездной регистрации брака. Представитель ЗАГСа спросила согласия жениха и невесты, произнесла торжественную речь и под звучание марша Мендельсона объявила их мужем и женой. Затем новобрачные обменялись кольцами.
В течение всего торжества играла популярная узбекская музыка. Гости по очереди поздравляли молодых, многим предлагали не только сказать речь, но и исполнить танец, после которого их щедро одаривали. Это еще одна восточная традиция: на свадьбах вручают деньги тому, кто выступает перед гостями, а он, в свою очередь, может либо забрать их себе, либо позднее вручить артисту за танец или песню.
Поздравления звучали не только в адрес молодоженов, но и их родителей. Особого почтения удостаивался отец жениха, поскольку он несколько лет издавал в Петербурге газету "Туран" для своих земляков. Издание освещало проблемы мигрантов в Петербурге и было глотком свежего воздуха для людей, которые оказались вдали от родины в тяжелых условиях. Газета закрылась в 2016 году, но многие до сих пор ее помнят.
За время свадьбы невеста несколько раз поменяла платье. Это тоже традиция. А жениха в разгар праздника облачили в одежду турецкого султана.
Перед окончанием праздника мама жениха Барно вручила каждому гостю и предложила взять с собой со стола все, что им нравится. Это еще одна азиатская традиция. Чтобы и на следующий день после праздника гости могли отведать вкусной еды и еще раз вспомнить молодоженов добрым словом.