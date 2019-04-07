Чай вместо алкоголя: как прошла традиционная узбекская свадьба в Петербурге

Корреспондент Sputnik побывал на пышном торжестве в одном из ресторанов Санкт-Петербурга и заметил несколько особенностей, характерных для восточных свадеб.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik, Дмитрий Матвеев. Свадьба по узбекским традициям - это пышно, весело и вкусно, не важно, в Ташкенте она проходит или в Санкт-Петербурге, в чем и убедился корреспондент Sputnik.

Гостями торжества стали около 150 человек. Приглашение они все получили от отца жениха, Махмута Маматмуминова, - так принято на Востоке.

© Foto : Из личного архива Нилуфар Сотиболдиевой Сотиболдиева: родители на свадьбах стали отказываться поздравлять детей

В назначенное время гости собрались в роскошном ресторане. Родственники молодоженов лично приветствовали каждого гостя. Многие пришли в нарядах с элементами традиционного узбекского костюма.

Наконец появились молодожены – Мадина и Мухаммадий. Они оба родом из кыргызского города Ош, расположенного на границе с Узбекистаном. Семья жениха давно живет в Санкт-Петербурге. Мухаммадий работает поваром в ресторане. А невеста несколько лет назад переехала с родителями в Новый Уренгой. Две семьи давно друг друга знали.

"Семья Мадины – наши дальние родственники. Когда нам в 2016 году предложили эту девушку, мы поехали в Новый Уренгой. Посмотрели. Ее родители сказали, что готовы выдать ее замуж, только не сейчас, а на следующий год. А потом мы два года не могли женить сына — то ему эта девушка не нравилась, то мы по каким-то признакам не подходили им. В итоге переговоры продолжились, и мы договорились весной 2019 года устроить свадьбу", — пояснил Маматмуминов-старший.

Жениху сейчас 27 лет, а невесте — 20. По словам отца, ему очень важно было устроить брак старшего сына. Ведь по традиции младший брат не может жениться, пока старший холост.

Жених и невеста вошли в зал под бурные приветствия гостей. Согласно обычаям девушка слегка приподняла фату и, придерживая ее, поклонилась обеим парам родителей – своим и мужа. Фата – особый атрибут для восточной невесты, она считается мощным оберегом для молодой семьи, кроме того, это символ смирения и послушания любимому мужчине. Мадина провела в фате большую часть вечера и снимала (приподнимала) ее только для обрядов и фотосессий.

Дмитрий Матвеев Узбекские молодожены Мадина и Мухаммадий

После бурных приветствий началась церемония выездной регистрации брака. Представитель ЗАГСа спросила согласия жениха и невесты, произнесла торжественную речь и под звучание марша Мендельсона объявила их мужем и женой. Затем новобрачные обменялись кольцами.

После поздравлений и объятий с гостями, а также серии фотоснимков на память, молодожены расположились за нарядно украшенным президиумом. Гости тоже заняли свои места за столами, которые ломились от вкусной еды: говядина, шурпа из баранины, люля-кебаб, салаты, различные сорта сыра и колбасы. Стояли и расписные чайники с пиалами. Алкоголя на свадьбе не было.

В течение всего торжества играла популярная узбекская музыка. Гости по очереди поздравляли молодых, многим предлагали не только сказать речь, но и исполнить танец, после которого их щедро одаривали. Это еще одна восточная традиция: на свадьбах вручают деньги тому, кто выступает перед гостями, а он, в свою очередь, может либо забрать их себе, либо позднее вручить артисту за танец или песню.

Дмитрий Матвеев Гости на узбекской свадьбе в Санкт-Петербурге

Поздравления звучали не только в адрес молодоженов, но и их родителей. Особого почтения удостаивался отец жениха, поскольку он несколько лет издавал в Петербурге газету "Туран" для своих земляков. Издание освещало проблемы мигрантов в Петербурге и было глотком свежего воздуха для людей, которые оказались вдали от родины в тяжелых условиях. Газета закрылась в 2016 году, но многие до сих пор ее помнят.

За время свадьбы невеста несколько раз поменяла платье. Это тоже традиция. А жениха в разгар праздника облачили в одежду турецкого султана.

Дмитрий Матвеев Узбекские молодожены Мадина и Мухаммадий

Коронным угощением вечера, конечно же, был плов. Его подали на стол под конец празднества как самый долгожданный подарок. Этот плов был особенным: его готовил профессиональный повар родом из Оша, знакомый Махмута. Он специально привез в Петербург отборный рис, который выращивают в Ошской области около чистейшей реки, посреди гор. Можно сказать, это было угощение прямиком с родины молодоженов.

Перед окончанием праздника мама жениха Барно вручила каждому гостю и предложила взять с собой со стола все, что им нравится. Это еще одна азиатская традиция. Чтобы и на следующий день после праздника гости могли отведать вкусной еды и еще раз вспомнить молодоженов добрым словом.