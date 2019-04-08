Не забуду никогда: узбекистанка встретилась с Бараком Обамой

Девушка приняла участие во встрече Обамы с молодыми лидерами из Европы, организованной в Берлине.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Уроженка Узбекистана Камилла Султанова приняла участие во встрече с бывшим президентом США Бараком Обамой, которая состоялась в Берлине 6 апреля.

Экс-лидер прилетел в Германию с визитом, и, в частности, провел встречу с 300 молодыми политиками со свей Европы.

Среди них была и эксперт Buyuk Kelajak Камилла Султанова. Она представляла Узбекистан и Скандинавию.

Во время беседы стороны обсудили значимость гражданской активности. В свою очередь, Обама рассказал, как созданный им фонд намерен поддерживать инициативы молодых лидеров.

Камилла Султанова поместила на своей странице в Facebook фотографию, на которой запечатлена лицом к лицу с бывшим президентом. В подписи к фото она написала, что предложила ему провести следующий форум в Узбекистане, а также отметила, что этот день она запомнит навсегда.

Камилла Султанова родилась в 1984 году в Кашкадарьинской области. Она – член European Young Leaders 40 under 40 - сообщества европейских лидеров "40 до 40 лет", организованного аналитическим центром Friends of Europe в Брюсселе.

Награждена премией "Женщина десятилетия в общественном лидерстве" на Всемирном экономическом Женском форуме в Индии.

Buyuk Kelajak разрабатывает и готовит предложения для руководства страны по долгосрочной модели развития Узбекистана. Модель, как ожидается, будет построена на международном опыте, объективном анализе рынков Узбекистана и личном опыте специалистов - выходцев из страны.