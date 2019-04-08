Для узбекских школ будут созданы альтернативные учебники

Альтернативные учебники, набравшие свыше 95%, рекомендуются к использованию в школах на добровольной основе наряду с учебниками, создаваемыми на арендной основе.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. В Узбекистане создадут альтернативные учебники для общеобразовательных школ, сообщается в постановлении правительства.

Требования, предъявляемые к альтернативным учебникам, будут разработаны Министерством народного образования.

Перечень учебников и методических пособий, создаваемых и рекомендуемых министерством на следующие учебные годы, а также требования к ним будут опубликованы в средствах массовой информации и на официальном сайте министерства за один год вперед.

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Творческие коллективы, изъявившие желание принять участие в подготовке данных учебников и учебно-методической литературы, должны обратиться с предложениями в рабочий орган Координационного совета Республиканского образовательного центра. Созданные учебники и учебно-методические пособия вносятся в рабочий орган в виде оригинальных макетов. Оригинальные макеты проходят проверку экспертной группы, созданной при министерстве, в двухмесячный срок.

Самые высоко оцененные оригинальные макеты вносятся рабочим органом для получения разрешения на испытание в Координационный совет в недельный срок.

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Перечень школ, где будут проводиться испытания, утверждается Координационным советом в недельный срок.

Рабочий орган в месячный срок обобщает итоги испытания и обсуждения широкой общественностью его результатов и вносит учебники и учебно-методическую литературу для утверждения в Координационный совет.

Альтернативные учебники, набравшие свыше 95%, рекомендуются к использованию в школах на добровольной основе наряду с учебниками, создаваемыми на арендной основе.