В Ташкенте торжественно поздравили 100-летнего ветерана войны

Немало поздравлений и теплых пожеланий получил в эти дни подполковник Иван Павлович Митякин, который отмечает 100-летний юбилей.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. В воскресенье, 7 апреля, руководство Академии МВД и курсанты под торжественные звуки военного оркестра чествовали 100-летнего юбиляра, преподавателя Академии МВД Ивана Павловича Митякина.

Поздравить ветерана в этот день пришли также представители районного и городского хокимиятов, фонда "Махалла", Русского культурного центра и многие другие, сообщает пресс-служба МВД республики.

© Фото: МВД Узбекистана Иван Павлович Митякин принимает поздравления со 100-летним юбилеем

За его спиной – Великая Отечественная Война. Иван Митякин находился в самой гуще трагических сражений – принимал участие в Сталинградской битвы и обороне Ленинграда.

Иван Павлович родился в Пензенской области, однако волею судеб оказался в Ташкенте – здесь и остался.

Он окончил педагогический институт. Был учителем истории в сельской школе. Затем окончил военно-политическое училище. С началом войны попал на фронт в блокадном Ленинграде. Иван Павлович был тяжело ранен, но вскоре вернулся в строй. Держал оборону Сталинграда. Под Мамаевым Курганом был тяжело ранен во второй раз.

Затем окончил курсы по оперативной работе и борьбе с диверсантами и шпионажем. Работал в системе органов внутренних дел.

В 1950-х годах его направили в Ташкент. Он обучал основам оперативно-розыскной деятельности в военно-учебных заведениях. В 1971 году преподавал на юридическом факультете ТашГУ (ныне Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека).

Иван Павлович награжден боевыми орденами, медалями. В годы независимости удостоился трех юбилейных медалей и государственной награды "Жасорат".

Несмотря на почтенный возраст, мужчина не растерял бодрости духа и бравой выправки.