Хакеры атаковали сайт консульства России в Ташкенте

Граждане Узбекистана не могли записаться на прием через сайт консульства.

ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Хакеры совершили атаку на официальный сайт консульства России в Ташкенте, передает nuz.uz со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ И. Фетисова.

Издание уточняет, что злоумышленники хотели повлиять на электронную очередь, благодаря которой любой гражданин может забронировать время приема в консульском отделе.

Как пишет nuz.uz, хакеров могли нанять посредники, которые предлагают услуги по ускоренному прохождению очереди.

Корреспонденту Sputnik Узбекистан уточнили в Посольстве Узбекистана в Москве, что мошенники создали бота, который занимал все места в электронной очереди и не давал людям записаться. Затем посреднические агентства продавали запись в консульство.

Проблему удалось решить техническим специалистам из России. Сейчас сайт работает в прежнем режиме.