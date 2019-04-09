Хакеры атаковали сайт консульства России в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Хакеры совершили атаку на официальный сайт консульства России в Ташкенте, передает nuz.uz со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ И. Фетисова.
Издание уточняет, что злоумышленники хотели повлиять на электронную очередь, благодаря которой любой гражданин может забронировать время приема в консульском отделе.
Как пишет nuz.uz, хакеров могли нанять посредники, которые предлагают услуги по ускоренному прохождению очереди.
Корреспонденту Sputnik Узбекистан уточнили в Посольстве Узбекистана в Москве, что мошенники создали бота, который занимал все места в электронной очереди и не давал людям записаться. Затем посреднические агентства продавали запись в консульство.
Проблему удалось решить техническим специалистам из России. Сейчас сайт работает в прежнем режиме.