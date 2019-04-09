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Хакеры атаковали сайт консульства России в Ташкенте

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Граждане Узбекистана не могли записаться на прием через сайт консульства.

ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Хакеры совершили атаку на официальный сайт консульства России в Ташкенте, передает nuz.uz со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ И. Фетисова.

Издание уточняет, что злоумышленники хотели повлиять на электронную очередь, благодаря которой любой гражданин может забронировать время приема в консульском отделе.

Как пишет nuz.uz, хакеров могли нанять посредники, которые предлагают услуги по ускоренному прохождению очереди.

Корреспонденту Sputnik Узбекистан уточнили в Посольстве Узбекистана в Москве, что мошенники создали бота, который занимал все места в электронной очереди и не давал людям записаться. Затем посреднические агентства продавали запись в консульство.

Проблему удалось решить техническим специалистам из России. Сейчас сайт работает в прежнем режиме.

Теги:
Ташкент, консульство, Узбекистан, Россия



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