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Крыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways

UzAirways увеличила время полетов из-за закрытия неба над Пакистаном

Sputnik / Мария Науменко
Общество
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Продолжительность перелетов в Юго-Восточную Азию выросла на 1,5 - 3 часа.

ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. "Узбекские авиалинии" увеличили продолжительность полетов по некоторым направлениям из-за закрытия пакистанского воздушного пространства для коммерческих рейсов. Об этом передает пресс-служба НАК.

Встреча первых пассажиров в новом международном терминале аэропорта Ташкент
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UzAirways была вынуждена внести изменения в регулярные рейсы в Амритсар, Дели, Мумбаи, Куала-Лумпур, Сингапур и Бангкок, маршрут которых обычно проходит над Афганистаном, Пакистаном и Индией.

Все рейсы в /из Амритсара, Дели, Мумбаи, Куала-Лумпура, Бангкока и Сингапура были перенаправлены для выполнения полетов над воздушным пространством Туркменистана, Ирана и Омана, что добавило два-три часа к нормальному времени полета.

Перелеты в/из Куала-Лумпура, Бангкока и Сингапура осуществляются через Лаос, Китай и Казахстан, что увеличивает время в пути на полтора-два часа.

В "Узбекистон хаво йуллари" заверили, что полеты продлены до возобновления обычного расписания.

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Теги:
Пакистан, Узбекистон хаво йуллари, Узбекистан



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